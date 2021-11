Hèches Hèches 65250, Hèches Hèches Classic Heritage Sport Hèches Hèches Catégories d’évènement: 65250

2021-11-21 09:00:00 – 2021-11-21 12:00:00
Parking Salle des Fêtes HECHES
Hèches 65250

Hèches 65250 Hèches HECHES CLASSIC HERITAGE SPORT Un rassemblement en toute amitié et convivialité de Voitures, Motos, Camions, Vespas, Cyclomoteurs de sport, classique, prestige et de compétition.

Venez partager une belle journée entre statique, balade, restauration et détente.

Au programme :

– Café offert à la salle des fêtes

– Roulage de 30/40 minutes dans les cols.

– Restauration (en cours de programmation)

– Après le repas, balade en Vallée du Louron à Génos-Loudenvielle pour une séance de thermoludisme à Balnéa. https://www.facebook.com/groups/577725793267167 Parking Salle des Fêtes HECHES Hèches

