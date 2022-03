HEC STAND UP Initiactive 95 Garges-lès-Gonesse Catégories d’évènement: Garges-lès-Gonesse

HEC Stand Up est un programme du HEC Innovation & Entrepreneurship Center et soutenu par La Fondation HEC, qui s’adresse aux femmes ambitieuses qui veulent concrétiser leur envie d’entreprendre. Totalement gratuite, cette formation s’adresse aux femmes qui ont un projet de création d’activité au stade préliminaire (idée, tout début d’activité) ou ayant récemment immatriculé leurs entreprises/associations. Le programme doit permettre aux participantes de lancer rapidement une activité, d’accroître leur estime de soi et de gagner en confiance, d’acquérir l’état d’esprit d’une entrepreneuse et de transformer leur idée en chiffre d’affaires ! La formation s’articule sur trois temps. Du 11 au 22 avril 2002, les candidates sélectionnées suivront le programme en distancié. Du 25 avril au 30 mai, les participantes passeront à une mise en pratique des acquis. La formation se conclura par une session en présentielle, dans les locaux de l’association INITIACTIVE 95, partenaire de la CARPF, du 20 au 23 juin 2022.

La prestigieuse école de commerce, HEC PARIS, déploie sur le territoire de la CARPF le programme HEC Stand Up, destiné à accompagner les femmes vers la création d’entreprise. Initiactive 95 11 avenue du 8 mai 1945 Sarcelles Garges-lès-Gonesse Val-d’Oise

2022-04-11T09:00:00 2022-04-11T09:30:00

