HEC Paris Campus Visit – Morning – Avril 2024 Lundi 15 avril 2024, 10h00 HEC Paris sur inscription

Découvrez l’élégance étendue de HEC Paris, abritant l’un des plus grands campus d’Europe. Au sein de ces locaux, un mélange parfait d’activités académiques, d’installations de loisirs et d’équipements sportifs vous attend, incarnant l’essence d’une institution de renommée mondiale.

Situé à seulement 20 kilomètres en voiture du cœur de Paris, notre campus à Jouy-en-Josas trouve l’équilibre idéal entre tranquillité rurale et accessibilité urbaine. Les sentiers verdoyants et le lac serein offrent un cadre idéal pour des promenades paisibles et des moments de contemplation.

Vivez le charme par vous-même en rejoignant nos visites mensuelles du campus, disponibles à 10 heures et 14 heures. Nos ambassadeurs compétents et nos responsables du recrutement vous guideront à travers les points forts du campus, en répondant à toutes vos questions en cours de route.

Retrouvez-nous à la réception du campus 15 minutes avant le début de la visite. Étant donné que les places sont limitées, veuillez réserver pour garantir votre participation.

HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-15T10:00:00+02:00 – 2024-04-15T13:00:00+02:00

