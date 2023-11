Webinaire : Global Executive Master in Management – Strategic Managemen HEC Paris Jouy-en-Josas Catégories d’Évènement: Jouy-en-Josas

Webinaire : Global Executive Master in Management – Strategic Management
HEC Paris
Mardi 28 novembre 2023, 12h30

Donnez à votre entreprise les clés pour optimiser la performance à long terme, en mettant en place une stratégie originale, créatrice de valeur et novatrice

Nous vous invitons le Mardi 28 Novembre à 12h30, pour une session d'information où nous explorerons notre programme phare en Management Stratégique, le Global Executive Master in Management (GEMM). Si vous aspirez à une carrière de leader et à une compréhension approfondie de la gestion stratégique dans un contexte global, ce webinaire est fait pour vous.

Au cours de cette session, vous découvrirez :

Notre programme GEMM : Une vue d'ensemble du contenu, de la structure, et des spécificités de l'Executive Master.

Corps professoral : Découvrez Christopher Hogg, Directeur Académique de l'Executive Master en Management Stratégique, et expert du domaine de la gestion stratégique.

Témoignages d'anciens élèves : Écoutez le retour d'expérience de diplômés du GEMM qui ont transformé leur carrière grâce à ce programme.

Processus de candidature : Des informations sur les exigences d'admission, les délais et les étapes pour rejoindre le GEMM.

Christine COLLONGUES, consultante formation, interviendra également pour vous présenter les modalités d'inscription et de financement.

Ne manquez pas cette opportunité de découvrir comment le GEMM Strategic Management peut vous aider dans votre évolution de carrière.

HEC Paris
1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas

