Soirée « spécialisations » à HEC Paris – Conférence en ligne

Jeudi 23 novembre, 19h00

HEC Paris

sur inscription

19h00 : Thomas Paris – Management de la Culture et de la Création
19h30 : Sihem Jouini – Entrepreneuriat
20h00 : Olivier Bossard – Finance
20h30 : Anne-Laure Sellier – Marketing

Venez découvrir 4 spécialisation à HEC Paris en écoutant nos professeurs experts dans ce domaine ! Ils répondront aussi à toutes vos questions.

HEC Paris
1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas

