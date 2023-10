Webinaire : Qu’est-ce qui fait réussir ou échouer une négociation ? HEC Paris Jouy-en-Josas Catégories d’Évènement: Jouy-en-Josas

Yvelines Webinaire : Qu’est-ce qui fait réussir ou échouer une négociation ? HEC Paris Jouy-en-Josas, 20 octobre 2023, Jouy-en-Josas. Webinaire : Qu’est-ce qui fait réussir ou échouer une négociation ? Vendredi 20 octobre, 11h00 HEC Paris sur inscription Que vous soyez manager, dirigeant(e), ou Account Executive, vous êtes amené(e) à mener des négociations. Nous avons le plaisir de vous inviter à une session d’information qui se tiendra le Vendredi 20 Octobre de 11h à 11h45. Animé par le Directeur Académique du programme Réussir ses Négociations, Lionel Bellenger, ce webinaire exceptionnel vous offre l’opportunité unique de plonger dans le monde de la négociation stratégique. Voici un aperçu de ce que vous pourrez attendre de cette session d’information en ligne : • Les bénéfices de notre programme court Réussir ses Négociations, conçu pour renforcer vos compétences en négociation et vous aider à propulser votre carrière vers de nouveaux sommets. • Des conseils pratiques sur la manière de maîtriser les outils et les attitudes nécessaires pour convaincre vos interlocuteurs et réussir vos négociations. • Une opportunité de poser vos questions à un professeur de HEC en direct et d’obtenir des réponses directement de la source. Ne manquez pas cette occasion de vous investir dans votre développement professionnel. Rejoignez-nous pour cette session d’information en ligne et commencez à construire le chemin vers le succès dans votre carrière. HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.hec.edu/fr/news-room/webinaire-qu-est-ce-qui-fait-reussir-ou-echouer-une-negociation »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T11:00:00+02:00 – 2023-10-20T11:45:00+02:00

2023-10-20T11:00:00+02:00 – 2023-10-20T11:45:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Jouy-en-Josas, Yvelines Autres Lieu HEC Paris Adresse 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Ville Jouy-en-Josas Departement Yvelines Lieu Ville HEC Paris Jouy-en-Josas latitude longitude 48.757335;2.169021

HEC Paris Jouy-en-Josas Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jouy-en-josas/