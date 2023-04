Paris-Saclay SPRING – L’événement de l’innovation made in France revient le 1er juin prochain HEC Paris Jouy-en-Josas Catégories d’Évènement: Jouy-en-Josas

Paris-Saclay SPRING – L’événement de l’innovation made in France revient le 1er juin prochain HEC Paris, 1 juin 2023, Jouy-en-Josas. Paris-Saclay SPRING – L’événement de l’innovation made in France revient le 1er juin prochain Jeudi 1 juin, 09h00 HEC Paris Pour la sixième édition, tous les acteurs de l’innovation, de la recherche et de la science s’unissent pour donner à voir l’excellence scientifique et le meilleur de l’innovation technologique là où elle se fait au quotidien. Investisseurs, chercheurs, entrepreneurs, directeurs R&D … Au cœur de ce pôle scientifique et technologique de rang mondial, venez prendre le pouls de l’innovation et rencontrer les pépites de demain ! L’université de Paris-Saclay, dans le top20 mondial au classement de Shanghai et 1ère en mathématiques, démontre, avec l’ensemble des laboratoires du territoire, que leur rôle est majeur pour apporter les réponses aux enjeux de la deeptech et de l’innovation, d’aujourd’hui et de demain. Retrouvez les Graduates Schools et Objets Interdisciplinaires sur les villages thématiques de Paris-Saclay Spring le 1er juin :

– Mobilités

– Greentech

– Foodtech

– Newspace

– Transitions numériques

– Santé Inscrivez-vous vite ! HEC Paris 1 rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas

