Webinaire – Mastère Spécialisé/LLM Droit et Management International HEC Paris Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Yvelines

Webinaire – Mastère Spécialisé/LLM Droit et Management International HEC Paris, 10 avril 2023, Jouy-en-Josas. Webinaire – Mastère Spécialisé/LLM Droit et Management International Lundi 10 avril 2023, 12h00 HEC Paris

sur inscription

Le 10 Avril 2023, HEC Paris animera une session d’information en ligne pour vous parler du Mastère Spécialisé/LLM Droit et Management International. HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France Le 10 Avril 2023, HEC Paris animera une session d’information en ligne pour vous parler du Mastère Spécialisé/LLM Droit et Management International. Inscrivez-vous et rejoignez-nous en ligne à 12:00 (heure de Paris) pour obtenir des réponses à toutes vos questions. Le webinar commencera par une présentation du programme en présence d’un Recruitment Manager suivi d’une séance de Questions-Réponses ouverte à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-10T12:00:00+02:00

2023-04-10T13:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas, Yvelines Autres Lieu HEC Paris Adresse 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Ville Jouy-en-Josas lieuville HEC Paris Jouy-en-Josas Departement Yvelines

HEC Paris Jouy-en-Josas Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jouy-en-josas/

Webinaire – Mastère Spécialisé/LLM Droit et Management International HEC Paris 2023-04-10 was last modified: by Webinaire – Mastère Spécialisé/LLM Droit et Management International HEC Paris HEC Paris 10 avril 2023 HEC Paris Jouy-en-Josas JOUY EN JOSAS

Jouy-en-Josas Yvelines