Webinaire : Data pour Dirigeants HEC Paris, 21 mars 2023, Jouy-en-Josas. Webinaire : Data pour Dirigeants Mardi 21 mars, 12h00 HEC Paris sur inscription Quels sont les grands défis de mon entreprise face au « déluge » de données ?

Quelle organisation mettre en place pour gagner en efficacité grâce aux données ?

Vincent FRAITOT, professeur associé à HEC Paris et expert de la data, est à l'origine du programme : DATA POUR DIRIGEANTS Le 21 Mars , il vous présentera en exclusivité son programme, dont la finalité est de mieux appréhender les enjeux business de la Data Science et de l'Intelligence Artificielle. Nous vous proposons de participer à ce webinaire le mardi 21 Mars à 12:00 CET durant lequel il vous présentera les contenus, spécificités et bénéfices de cette formation. Christine COLLONGUES, conseillère formation, interviendra également pour vous en présenter les spécificités, modalités d'inscription et de financement. Dirigeants, osez franchir le pas et développez votre business en faisant un meilleur usage de vos données. Les inscriptions sont ouvertes !

2023-03-21T12:00:00+01:00 – 2023-03-21T13:00:00+01:00

