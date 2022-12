Journée Portes Ouvertes Lycéens et Préparationnaires HEC Paris Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Yvelines

Journée Portes Ouvertes Lycéens et Préparationnaires HEC Paris, 18 mars 2023, Jouy-en-Josas. Journée Portes Ouvertes Lycéens et Préparationnaires Samedi 18 mars 2023, 10h00 HEC Paris

sur inscription

Rejoignez-nous à la Journée Portes Ouvertes qui se tiendra le Samedi 18 Mars 2023 de 10h à 17h sur le campus d’HEC Paris. HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France Rejoignez-nous à la Journée Portes Ouvertes qui se tiendra le Samedi 18 Mars 2023 de 10h à 17h sur le campus d’HEC Paris. Cette journée spéciale Grande Ecole sera dédiée aux étudiants en classes préparatoires, aux lycéens ainsi qu’à leurs parents. Cliquez ici pour en savoir plus sur l’évènement et le programme de la journée. Attention : si vous souhaitez participer à cette JPO, l’inscription est individuelle et obligatoire. Elle s’effectue en complétant le formulaire suivant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:00:00+01:00

2023-03-18T17:00:00+01:00

