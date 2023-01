RÉSENTATION DES PROGRAMMES COURTS EN FINANCE Maîtriser les fondamentaux de la finance – Finance pour dirigeants HEC Paris Jouy-en-Josas Catégories d’Évènement: Jouy-en-Josas

RÉSENTATION DES PROGRAMMES COURTS EN FINANCE Maîtriser les fondamentaux de la finance – Finance pour dirigeants Lundi 20 février, 11h30 HEC Paris

La finance joue un rôle majeur dans chaque entreprise. Bien maîtriser les approches théoriques et les outils permet de jongler entre prise de décision, mise en œuvre et création de valeur. HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France La finance joue un rôle majeur dans chaque entreprise. Bien maîtriser les approches théoriques et les outils permet de jongler entre prise de décision, mise en œuvre et création de valeur. C’est dans cette optique qu’HEC Paris Executive Education a développé sa gamme de Programmes courts en finance : Maîtriser les fondamentaux de la finance

Finance pour dirigeants Lors de ce webinaire, Patrick LEGLAND, professeur associé, HEC Paris, vous présentera les contenus et spécificités des deux programmes. Aussi, Ingrid TOUTAIN, conseillère formation, interviendra également pour vous présenter les modalités d’inscription et de financement liées à ces programmes. Osez franchir le pas et donnez un second souffle à votre carrière. Les inscriptions sont ouvertes !

