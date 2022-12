Masterclas (Abidjan) – Guerre en Ukraine : situation, effets internationaux et conséquences pour l’Afrique HEC Paris Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Guerre en Ukraine : situation, effets internationaux et conséquences pour l’Afrique. HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France A l’occasion de la cérémonie de certification des certifiés des années 2021 et 2022, le bureau de représentation Afrique de l’Ouest et Centrale d’HEC Paris a le plaisir de vous convier à une masterclass, en présentiel à Abidjan (Côte d’Ivoire), qui sera animée par le Professeur Pascal CHAIGNEAU sur le thème Guerre en Ukraine : situation, effets internationaux et conséquences pour l’Afrique. Pascal CHAIGNEAU est Co-Directeur du Centre HEC Paris de Géopolitique et Directeur scientifique du Master Géopolitique et géo économie de l’Afrique émergente. L’événement aura lieu en salle JEWELS, à la Maison de l’Entreprise (Immeuble CGECI), dans le quartier du Plateau à Abidjan (Côte d’Ivoire). Veuillez remplir le formulaire d’inscription ci-dessous pour participer à ce bel événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T10:00:00+01:00

2022-12-17T12:00:00+01:00

Détails Catégories d'évènement: Jouy-en-Josas, Yvelines Autres Lieu HEC Paris Adresse 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Ville Jouy-en-Josas

