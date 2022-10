[Masterclass] Le leadership en Marketing et Sales HEC Paris Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

HEC Paris Executive Education vous invite à la Masterclass en ligne animé par Laurent Maruani, Professeur Emérite HEC Paris, le vendredi 18 novembre 2022, de 11h00 à 12h00. HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France HEC Paris Executive Education vous invite à la Masterclass en ligne animé par Laurent Maruani, Professeur Emérite HEC Paris, le vendredi 18 novembre 2022, de 11h00 à 12h00. La digitalisation, mais aussi le travail à distance sont désormais omniprésents et impactent rapidement nos modes de fonctionnement. Ce mouvement de fond modifie non seulement les processus mais aussi l’expression du leadership. Au cours de cette masterclass, Laurent Maruani abordera cette délicate question : Quelles règles simples et efficaces pour assurer un leadership au sein de cette évolution ? Toutes les règles ne sont pas modifiées, mais de nouvelles apparaissent, s’inscrivant dans une différenciation marquée entre communiquer et informer. Nous échangerons avec vous sur ce thème, mais aussi autour de la majeure Marketing, Sales & Business Development du master GEMM (Global Executive Master in Management). Bien évidemment, nous répondrons aussi à vos questions concernant nos formations certifiantes.

