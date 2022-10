Masterclass | La crise vecteur d’innovation et d’accélération des transformations économiques HEC Paris Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Les crises et les plans de relance qui leur succèdent sont des accélérateurs de changements et des vecteurs importants d’innovations. HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France HEC Paris Executive Education vous invite à une Masterclass en ligne animé par Christopher Hogg, le 8 novembre 2022, de 11h à 12h. Les crises et les plans de relance qui leur succèdent sont des accélérateurs de changements et des vecteurs importants d’innovations. Certaines entreprises et secteurs qui étaient déjà en souffrance sont délaissés et risquent de disparaître ou de connaître un long cycle de difficultés économiques. D’autres au contraire bénéficient déjà de nouvelles dynamiques soutenues par des investisseurs privilégiant les secteurs qui offrent le plus de perspectives d’avenir. Lors de cette Masterclass, Christopher Hogg nous parlera de la nécessité de définir et de communiquer sur nos stratégies de long terme pour à la fois bénéficier des dynamiques des transformations économiques et regagner la confiance des investisseurs privés ou publics. Nous échangerons avec vous sur ce thème, mais aussi autour de la Majeure Strategic Management dans le cadre du Global Executive Master in Management que nous vous présenterons en présence d’un alumni du programme qui témoignera de son expérience à HEC Paris.

