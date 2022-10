Webinaire d’information (GEMM) Majeure Change & Sustainability HEC Paris Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Yvelines

Webinaire d'information (GEMM) Majeure Change & Sustainability Jeudi 27 octobre, 12h00 HEC Paris

sur inscription

HEC Paris a le plaisir de vous inviter le 27 octobre 2022 à 12h00 à un webinaire d'information sur la Majeure Change & Sustainability du programme Global Executive Master in Management HEC Paris 1 Rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France HEC Paris Executive Education a le plaisir de vous inviter le 27 octobre 2022 à 12h00 à un webinaire d'information sur la Majeure Change & Sustainability du programme Global Executive Master in Management La majeure Change & Sustainability du programme Global Executive Master in Management (GEMM) s'adresse aux managers et dirigeants à l'écoute des grands défis de demain. Lors de cet évènement, vous pourrez profiter de la présence de Françoise CHEVALIER professeur associé, HEC Paris et Bénédicte FAIVRE-TAVIGNOT Directrice, Stratégie et Innovation Digitales, HEC Paris pour discuter des diverses stratégies de pilotage du changement au service d'une plus grande efficacité économique, sociétale et environnementale. Diane Cozian, conseillère formation HEC Paris Executive Education sera présente afin d'échanger avec vous sur les formalités et processus d'admission.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-27T12:00:00+02:00

2022-10-27T14:00:00+02:00

