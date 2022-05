Webinaire – L’art de s’entourer pour créer et développer une entreprise innovante ? HEC Alumni Catégorie d’évènement: Paris

L'art de s'entourer pour créer et développer une entreprise innovante

Dans le cadre du programme HEC Challenge + Afrique, le bureau de représentation Afrique de l'Ouest et Centrale d'HEC Paris a le plaisir de vous convier à son prochain webinaire pour échanger avec des entrepreneurs et le directeur exécutif d'HEC Paris pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale sur le thème L'art de s'entourer pour créer et développer une entreprise innovante ?

N'attendez plus pour vous inscrire et nous rejoindre pour ce moment de partage avec :

Mariam DJIBO, Directrice Générale Advans Côte d'Ivoire,

Talibi HAIDRA, CEO S3I et alumni HEC Paris,

