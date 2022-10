SANTE MENTALE ET ENTREPRENEURS : PARLONS-EN ! HEC Alumni Catégorie d’évènement: Paris

L'Innovation & Entrepreneurship Center d'HEC Paris et le Hub Santé d'HEC Alumni

vous convient à la manifestation SANTE MENTALE ET ENTREPRENEURS : PARLONS-EN ! qui se tiendra mercredi 9 novembre 2022 à 19h00 (accueil des participants dès 18h30)

dans le Grand Salon d’HEC Alumni Paris 8ème et en visio avec – Franck Chauvin, Past Président, Haut Conseil de la Santé Publique – Antoine de Dortan, Directeur Général, Sicomen – Maria Fortes, Psychologue – Karine Rossignol (M.92), cofondatrice et CEO, Smart Immune – Philippe Tramoy (M.01), Partner Quadrivium1 Fund, Seventure Partners. La manifestation sera animée par Marion-Emi Alix, Program Manager, Accélérateur ESS d’HEC Paris et de la Région Île-de-France, et Philippe Tramoy, Relais Carrières pour l’Entrepreneuriat du Hub Santé d’HEC Alumni. Les échanges se poursuivront de façon informelle autour d’un cocktail convivial qui clôturera la soirée. HEC Alumni 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Paris mercredi 9 novembre – 19h00 à 21h00

