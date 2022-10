Les enjeux du digital pour Kering – Entretien / petit-déjeuner exclusif avec Grégory Boutté, Directeur du Digital et de la Relation client HEC Alumni Catégorie d’évènement: Paris

Entretien / petit-déjeuner exclusif avec Grégory Boutté, Directeur du Digital et de la Relation client de Kering

Mercredi 9 novembre 2022 – début entretien à 9h et retransmis en ligne

Web 3 et disruption : les enjeux du digital pour Kering

Nommé en 2017 Directeur du Digital et de la Relation client du Groupe Kering, Grégory Boutté nous fera l'honneur de partager avec nous, les quatre grands axes de la stratégie digitale de son Groupe :

Des plateformes digitales pour offrir des expériences d'exception aux clients, tant online qu'en magasins

L’engagement client ou comment utiliser médias digitaux et réseaux sociaux pour raconter l’histoire du Groupe et créer de l’émotion autour des produits des différentes Maisons

La data et l’intelligence artificielle afin de mieux gérer les activités du Groupe et de réduire son impact sur l’environnement

L’innovation pour anticiper les tendances susceptibles de transformer le Luxe de demain (blockchain, NFT, metaverse, etc).

De nationalité française, Grégory Boutté est diplômé ESCP Europe (1995). Après un passage au Marketing de Procter & Gamble, il rejoint en 2000 l'univers des nouvelles technologies au sein d'une startup française d'enchères en ligne rachetée par eBay en 2001. Postes de direction chez eBay Motors & Electronics en France puis en Californie pendant 12 ans. En 2013, il rejoint Sidecar, la première plateforme de covoiturage entre particuliers sur des courtes distances, rachetée par General Motors en 2016. En 2015, il intègre la start-up Udemy, qui offre la possibilité à 15 millions d'étudiants de suivre des cours en ligne.

Pour compléter son intervention, Grégory se prêtera au jeu des questions-réponses de notre auditoire. Vous souhaitiez lui poser une question ? Rejoignez-nous.

Cet événement hybride – en présentiel et via Zoom – sera précédé d'un petit-déjeuner et sera proposé gratuitement aux étudiants de la Grande Ecole en ligne.

HEC Alumni
9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris

