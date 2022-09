Conférence Masterclass Champion’s Pitch™ par Jacques Birol – 5 octobre HEC Alumni, 5 octobre 2022 18:30, .

Mercredi 5 octobre, 18h30 Sur place sur inscription https://www.hecalumni.fr/event/conference-masterclass-champion-s-pitch-par-jacques-birol-5-octobre/2022/10/05/9221

Pitcher en champion(ne), en 2022

Quelle est la différence entre un excellent pitch et un pitch qui gagne ?

A quoi bon se décarcasser pour être « meilleur second » ?

Pour Jacques Birol (HEC 74), tout se joue par le mental. Comment construire un pitch qui forge un mental gagnant sera le thème de la soirée, en écho à l’article « Pitcher en Champion » paru dans HEC Stories de Juillet 2022. Jacques sera accompagné de Claire Trescartes, CEO et fondatrice de Lola Health. Claire fait partie des championnes les plus inspirantes de l’incubateur.

Venez nombreux pour cet événement, et soyez prêt à pitcher !

Jacques Birol (H.74) est l’expert français internationalement reconnu du pitch. Fondateur-gérant de LESS & MORE, il intervient à HEC , chez BPIfrance et aux MINES. Auparavant, il a cofondé KELJOB.COM (entré en bourse en 2007) et présidé l’agence PUBLICIS ETOILE. Il a complété sa formation par des stages à UCLA et Stanford. Il est l’auteur de « 52 conseils pour entreprendre et innover… », Coup de cœur 2011 de SYNTHEC Management. Il vice préside le HUB entreprendre d’HEC Alumni.

Claire Trescartes (M.21) est diplômée du mastère X-HEC entrepreneur, après des études en sciences politiques où elle peaufine son aisance à l’oral, elle décide de co-fonder Lola Health. Lola Health est la première assurance santé inclusive du marché qui vise à mieux inclure les spécificités de santé de chacun dans les contrats. Entreprise à mission, Lola Health promeut les valeurs sociales et sociétales de ses entreprises partenaires. Après une première levée de fonds en début d’année, la jeune pousse compte bien se positionner comme la leader de l’assurance sur le marché de l’impact.

HEC Alumni 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Paris

mercredi 5 octobre – 18h30 à 20h00