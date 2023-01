Biodiversité : Retours d’expérience d’investisseurs HEC Alumni Catégorie d’Évènement: Paris

Biodiversité : Retours d’expérience d’investisseurs Les Clubs HEC Alumni Gestion de Patrimoine & Asset Management et HEC Alumni Assurance vous invitent à une table ronde sur le thème : « Biodiversité : Retours d’expérience d’investisseurs » Nous pourrons confronter les points de vue d’investisseurs institutionnels et d’experts en présence de : – Elisabeth Cassagnes, Responsable Gestion des Fonds et Gestion Transversales, Groupe Caisse des Dépôts – Stéphane Desvernay, Associé Fondateur, CIO – PLEION Wealth Partners – Pierre Richert, Directeur Financier · Groupe AGRICA – Christine Rodwell, Experte de l’impact social et environnemental des entreprises et co-auteur du « Livre Blanc HEC Alumni sur la Biodiversité » Les échanges seront animés par Mathieu Philippe (HEC 2005, Co-fondateur de Colville Capital Partners) et Pierre Bonodot (HEC 2003, co-président du club HEC Assurance). Un cocktail dans les locaux de l’association aura lieu en clôture de la soirée. La conférence se déroulera, en présentiel, dans les locaux de l’association : HEC Alumni 9, avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris, le mardi 24 janvier à partir de 18h30 (conférence à 19h00). Prix des places : HEC cotisants – 10€ HEC non cotisants et externes – 15€ Etudiants – gratuit Au plaisir de vous retrouver pour cet évènement, Mathieu Philippe (HEC 2005) et Pierre Bonodot (HEC 2003). HEC Alumni 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Paris mardi 24 janvier – 18h30 à 20h30

