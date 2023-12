New Space : venez découvrir les innovations de rupture dans la spatial HEC Alumni, 24 janvier 2024, .

En 2017, lors du 68ème Congrès international d’astronautique à Adelaïde, Elon Musk prédisait qu’en 2024 nous serions une civilisation multi-planétaire et que nous pourrions acheter notre billet pour voyager vers Mars. Nous ne pouvons toujours pas aller sur Mars, cependant, cette vision a fait du spatial un champ nouveau d’exploration, d’innovation et de développement, mais également une nouvelle zone de conflictualité. Historiquement réservé aux acteurs institutionnels et télécom, le spatial connait une croissance exponentielle avec des applications croisées civiles et militaires.

Pour rester à la pointe et lever le voile sur quelques-unes des innovations qui se profilent, nous avons le plaisir de vous convier à la table ronde « Innovations de rupture dans le spatial ». Nous dresserons un panorama des évolutions à l’œuvre ainsi que des forces de l’Europe. Enfin, nous illustrerons ces évolutions par des exemples concrets de développement de constellations et de nouvelles applications spatiales.

Pour nous en parler, nous recevrons :

Thomas Fouquet : Directeur développement du New Space au CNES (Centre National d’Études Spatiales)

Willy Guilleux : Senior Vice Président Global Government Services à Eutelsat / One Web

Giao-Minh Nguyen, co-fondateur et Directeur général de la startup Prométhée

Thomas Garnier, Directeur académique du programme MSc&T « Space Business Strategy » à Central Supélec

La soirée sera introduite par Philippe De Mijolla et la table ronde modérée par Jérôme Bouquet.

HEC Alumni 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris Quartier du Faubourg-du-Roule 75008 Paris