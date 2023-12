Table ronde – Sport et Private Equity HEC Alumni, 23 janvier 2024, .

Table ronde – Sport et Private Equity HEC Alumni Mardi 23 janvier 2024, 18h30

Début : 2024-01-23 18:30

Fin : 2024-01-23 21:00

Les clubs HEC Sport Business et HEC Banque d’affaires-Capital investissement vous convient à une table ronde sur le thème « Sport et Private Equity » le mardi 23 Janvier à 18h30.

En présence de:

– Daniel Faermark, VP & Chief of Staff 777 Football Group (propriétaire des clubs de football Red Star FC, Genoa CFC, Standard Liege, Vasco da Gama, Melbourne Victory et Hertha Berlin)

– Saâd Bouhmouch (H.18), Investment Executive chez CVC Capital Partners (participations au sein de LFP Media, LaLiga, Tournoi des Six Nations, WTA…)

– Sarah Jallot (H.21), ancienne sportive de haut niveau et Partner chez Teampact Ventures (fonds VC à impact impliquant des athlètes de haut niveau en tant qu’investisseurs et advisors)

– Pierre Pasqual (M.07), Partner chez Centerview (conseil de la LFP lors de son ouverture de capital à des fonds d’investissement)

– Mustafa Curlu – Directeur Digital, Sport, International à la Direction de la Communication de Bpifrance

Nous débattrons des liens croissants entre les acteurs du sport et du private equity, illustrés par les investissements de plus en plus nombreux effectués par des fonds dans le secteur du sport (acquisition de clubs de football professionnels, prises de participation au niveau des ligues / ayant-droits…) mais aussi par l’implication croissante de sportifs et athlètes de haut niveau au sein des fonds d’investissement.

La rencontre sera suivie d’un cocktail.

HEC Alumni 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris Quartier du Faubourg-du-Roule 75008 Paris