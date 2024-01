Lancement du cycle de conférences » l’IA une aubaine pour les Indépendants » HEC Alumni, 22 janvier 2024, .

Lancement du cycle de conférences » l’IA une aubaine pour les Indépendants » HEC Alumni Lundi 22 janvier, 18h30

Début : 2024-01-22 18:30

Fin : 2024-01-22 22:00

Premier épisode

Démystifier l’IA

Découvrir les cas d’usage de l’IA pour Indépendants

“Vous êtes indépendants?

Envie de découvrir

comment l’Intelligence Artificielle

peut transformer votre métier ? »

Des réponses dans la première conférence du cycle « l’IA une aubaine pour les indépendants » sur le thème :

« Démystifier l’IA »

Le 22 janvier 2024 à 18h30

Dans les locaux d’HEC Alumni

9 Av. Franklin Delano Roosevelt

75008 Paris

L’opportunité de :

Rencontrer des experts utilisant au quotidien l’IA pour booster leur productivité et augmenter leurs revenus,

Découvrir l’historique de l’IA

Assister à une présentation de Chat GPT par un représentant de Microsoft,

Et en Bonus rencontrer la communauté des Indépendants HEC et échanger sur l’avenir de vos métiers d’indépendants

Inscrivez-vous dès maintenant pour tirer le meilleur parti de l’IA .

Avec la participation de :

Anne-Laurence Delpech : Global Business Manager Orange chez Microsoft

Jean-Charles Brisard : Consultant en Intelligence économique & Investigation, Chairman du Centre d’Analyse du Terrorisme

Alain Tassy (EMBA HEC) : Manager de Transition, Chargé de cours à Telecom Paris

Une conférence animée par Helene Watbot (EMBA HEC)

Le Bureau du Club des Experts et Consultants Independants (CECI) d’HEC Alumni

HEC Alumni 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris Quartier du Faubourg-du-Roule 75008 Paris