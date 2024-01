Reprendre une start-up, pourquoi pas ? HEC Alumni, 17 janvier 2024, .

Table ronde mensuelle co-organisée par les Clubs HEC REPRENEURS et HEC ENTREPRENEURS :

Reprendre une start-up, pourquoi pas ?

Chers entrepreneurs, nous avons le plaisir de vous convier le 17 janvier prochain à 18.30 à notre table ronde mensuelle qui abordera de la reprise des starts ups.

Cette table ronde sera l’occasion d’évoquer ce marché méconnu et pourtant source d’opportunités pour entrepreneurs et repreneurs avertis.

Même si peu de données fiables existent, nous savons tous que le taux d’échec des start ups en France est actuellement très élevé. L’origine de ces situations est multiple : projet trop en avance sur son temps, difficultés commerciales, problématique de financement, mésentente d’associés, ou souhait d’associé de se lancer dans un autre projet, …

Et parmi ces projets existent de vrais sujets à potentiel méritant une deuxième chance, une nouvelle équipe, de nouveaux moyens pour prospérer.

Nous souhaitons avec vous pouvoir démystifier le sujet au travers d’échanges riches et de partage d’expériences.

Comment identifier parmi ces histoires qui ne se déroulent pas comme prévu la pépite nécessitant une nouvelle équipe, vs le dossier qui ne percera jamais ?

Quelles situations amènent les fondateurs d’une start up à envisager un projet de cession ?

Comment suivre ce marché caché et détecter des pépites en devenir ?

Quelles particularités à ce type d’opérations et écueils éviter ?

Croissance externe, late founder, reprise à la barre d’actifs, autant de cas de figures différents avec un objectif commun : faire redécoller un projet, un développement, un actif en y apportant des ressources nouvelles, financières, humaines, commerciales, …

Autant de sujets que nous évoquerons avec nos intervenants, au travers de leurs témoignages.

Pour débattre de ce sujet et en explorer les différentes facettes, nous aurons le plaisir d’accueillir :

– Lucile HAMON (H17) : entrepreneuse enthousiaste, cofondatrice de la start up Backacia, première place de marché B2B de réemploi de matériaux de construction, qu’elle a cédé à la barre, mentor de l’incubateur HEC, actuellement consultante en innovation, et animatrice d’Acte 2 le Podcast, qui évoque le rebond entrepreneurial.

– Alain CHABANE (EMBA12) : membre du bureau du club Entrepreneurs d’HEC, serial entrepreneur, qui après un parcours dans le conseil et la finance a cofondé Sharpstone, cabinet de conseil en innovation technologique et investisseur « early stage », pre-seed au sein de start ups technologiques

– Jérome CAMBLAIN (Dauphine 86): Investisseur, qui en parallèle à un parcours dans la finance, puis au sein d’une société de gestion, investit régulièrement en tant que Business Angel, et s’intéresse aux projets de reprise d’activités DNVB (Digital Native Brand Vertical Brand) dans une optique de consolidation et de mutualisation de couts.

– David Langlois (HEC95), ancien Président du Club Repreneur, serial entrepreneur qui après 10 ans chez Boursorama, a participé à plusieurs créations, cessions de start ups, et dirige actuellement la société Juriprest, qui assure des prestations d’externalisation de formalités juridiques et tente actuellement de reprendre une start up existante pour développer ses activités.

– Maitre Marie Tellechea, avocate au bureau de Paris, membre de l’association pour le retournement des entreprises (ARE) et de l’association des jeunes professionnels du restructuring (AJR), qui accompagne de nombreux dirigeants et/ou sociétés sur des opérations de cession de start ups (Booken, Uptime, Smart Kitchen, Chapitre.com…)

Cette table ronde sera suivie d’un moment convivial autour d’un verre.

