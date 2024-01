HEURE H avec Jean-Noël Thorel : L’intelligence du cœur : aptitude clé des dirigeants au 21e siècle HEC Alumni, 16 janvier 2024, .

HEURE H avec Jean-Noël Thorel : L’intelligence du cœur : aptitude clé des dirigeants au 21e siècle HEC Alumni Mardi 16 janvier, 19h00

Jean-Noël Thorel est Président Fondateur de NAOS, acteur majeur indépendant du skincare (Bioderma, Institut Esthederm, Etat Pur).

Pharmacien-biologiste passionné, il a révolutionné la dermocosmétique à partir de 1970 en créant des produits de soin écobiologiques. Inspiré par la vie et animé par le cœur, il a choisi en 2015 d’assurer la pérennité et l’indépendance d’esprit de NAOS par la mise en place d’une fondation-actionnaire, en se dépossédant du capital de son entreprise.

Il est également co-fondateur et président de Heart Leadership University, association d’intérêt général dont la mission est de révolutionner l’éducation des dirigeants pour préserver notre humanité au 21e siècle.

Face à trois défis majeurs (explosion des inégalités, effondrements écologiques, dérives de l’intelligence artificielle), il est temps de réinventer la « fabrique des dirigeants ». A l’épreuve des faits, Jean-Noël Thorel a acquis la conviction que les dirigeants gestionnaires, rationnels, issus des cursus classiques, ne sont peut-être pas ceux dont les entreprises et le monde ont besoin.

L’intelligence du cœur dépasse le rationnel : elle mobilise tout à la fois l’empathie, l’intuition et le courage. Elle permet de forger ses décisions autrement, avec plus de justesse, dans les moments clés de l’entreprise. Jean-Noël partagera son témoignage dans les domaines des innovations de rupture, des investissements stratégiques, de la gestion de crise et des recrutements clés. Pour développer ces nouvelles aptitudes dans les populations de (futurs) dirigeants, leur permettre de passer « du cœur aux actes » et reconnaitre et donner ses lettres de noblesse à l’intelligence du coeur, de nouvelles pédagogies pratiques et un renouveau des imaginaires du leader(ship) désirable sont nécessaires : un grand défi à hauteur de notre humanité.

HEC Alumni 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris Quartier du Faubourg-du-Roule 75008 Paris