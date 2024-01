Conférence « Les nouveaux parcours d’études supérieures Bac +2/+3 pour nos enfants étudiants. Mise à jour de nos référentiels» 1ère édition HEC Alumni, mardi 9 janvier 2024.

Conférence « Les nouveaux parcours d’études supérieures Bac +2/+3 pour nos enfants étudiants. Mise à jour de nos référentiels» 1ère édition HEC Alumni Mardi 9 janvier, 19h00

Le Club HEC « Generation Change » vous invite à la conférence :

« Les nouveaux parcours d’études supérieures BAC +2 /+3

pour nos enfants déjà étudiants post BAC,

Mise à jour de nos référentiels parents »

Première Edition

Le mardi 09 Janvier 2024 de 19h00 à 20h30

Dans les locaux HEC Alumni, 9 avenue Franklin-Roosevelt Paris 8ème

(pas d’option à distance)

Cher(e) camarade,

Nous avions organisé une conférence sur les « nouveaux parcours d’Etude Supérieures post Bac pour nos ados » avec Gilles Gasperment; la forte participation et demande nous a amené à en faire la 3ème édition annuelle en Novembre dernier. Pour répondre aux demandes sur un focus sur l’orientation et les passerelles post Bachelor, nous organisons la première édition de notre conférence avec Gilles Gasperment, avant l’ouverture des inscriptions sur la Plateforme Mon Master et les Concours Grandes Ecoles

Pour celles et ceux d’entre nous dont les études supérieures remontent à 25 ans ou plus et qui avons des enfants déjà étudiants en enseignement supérieur BAC +2 / Bac +3,

la mise à jour de nos référentiels sur l’enseignement supérieur pour bien les conseiller est indispensable tant le paysage a évolué, en France comme à l’étranger.

Ainsi, saviez-vous que :

La France et très bien positionnée en termes d’excellence universitaire ? (La France a gagné des places dans les classements mondiaux !)

100 Milliards d’investissements en France ont été concentrés sur une vingtaine de grands campus et leurs écosystèmes associés, au cours des 15 dernières années

Les écoles d’ingénieurs ou classes prépas sont de plus en plus intégrées dans de vastes ensembles universitaires aux passerelles multiples ?

Il est devenu possible d’intégrer l’Ulm (ENS / PSL) ou l’X via d’autres passerelles que les concours Grandes Ecoles (exemple passerelles PSL (Dauphine, CPES) que par les traditionnelles classes prépas GE de Louis le Grand et Henri IV ?

Les mathématiques ne sont plus la seule voie royale ? on pense aussi, aux parcours artistiques ou humanités …

On peut préparer les barreaux de Londres, New York ou la Californie depuis Paris

Nos enfants peuvent passer une ou deux année(s) dans une université étrangère européennes, américaines ou asiatiques, sans payer 50 000$ ou plus ?

Pourquoi ne pas envisager une année ou deux de césure ou en alternance ?

Pour comprendre ce nouvel écosystème et conseiller nos enfants étudiants BAC +2 / +3 de façon pertinente, nous aurons le plaisir d’accueillir Gilles Gasperment : Après un parcours dans les grandes entreprises multinationales et sociétés de conseils, Gilles a pratiqué et analysé l’écosystème de l’enseignement supérieur mondial, américain (MIT, Stanford, Harvard, Columbia, NYU, …), chinois (Tsinghua, …), israélien (Technion) et européen (PSL, Stanford, UCL, EPFL …) depuis 10 ans.

Marc Kieken, e07, co-président du Club HEC Generation Change aura le plaisir de vous accueillir à partir de 18h45

Après le débat, nous pourrons nous retrouver autour d’un apéritif dînatoire.

A bientôt pour ce bel échange et partage.

HEC Alumni 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris Quartier du Faubourg-du-Roule 75008 Paris