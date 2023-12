TABLE RONDE : Investir en tant que Business Angels: Voies et Nouvelles Vagues HEC Alumni, 6 décembre 2023 18:00, .

Chers Alumni & membres du Club Angels,

Nous sommes ravis de vous convier à une conférence exclusive qui façonnera votre vision de l’investissement Angel: « Investir en tant que Business Angels: Voies et Nouvelles Vagues ».

Cet événement spécial est conçu pour vous offrir des aperçus inégalés sur les subtilités de l’investissement Angel, présentés par un panel d’experts estimés et d’anciens élèves de HEC qui sont à la pointe de l’industrie.

Détails de l’évènement:

Date : mercredi 6 décembre 2023

Heure : 19h00 (CET)

Lieu : HEC Alumni, 9 Avenue Franklin Roosevelt, Paris

Diffusion en ligne : disponible également

Nos chers conférenciers :

Alexandre Molla : Serial entrepreneur, investisseur, leveur de fonds et Business Angels aguerri, Alexandre nous apportera son expertise issue de son parcours en tant que Business Angel.

Jan Debets : spécialiste profondément ancré dans le monde des business angels, Jan partagera sa vision du marché et des stratégies d’investissement réussies.

La soirée, organisée par le Club HEC Angels, abordera :

Des Discussions Perspicaces : Plongez dans les dernières tendances de l’investissement Angel et découvrez les bonnes pratiques pour devenir un business Angel à succès.

Des Opportunités de Réseautage : Connectez-vous avec d’autres anciens élèves et leaders du secteur qui partagent votre passion pour l’innovation et l’investissement.

Une Séance de Questions-Réponses Interactives : Interagissez avec Alexandra et Jan, posez vos questions brûlantes et obtenez des conseils directs de la part des experts.

Que vous soyez un investisseur établi ou que vous envisagiez votre première incursion dans le monde de l’investissement Angels, cette conférence est une occasion d’approfondir votre compréhension et d’élargir votre réseau au sein de la communauté HEC.

Rejoignez-nous et réservez votre place pour ce qui s’annonce comme un événement enrichissant avec des conversations captivantes.

La soirée se terminera par un Cocktail Réseau dans le Lounge.

Nous sommes impatients de vous accueillir !

Le Club Angels

HEC Alumni 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Paris Île-de-France

