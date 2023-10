HEURE H AVEC FREDERIC ENCEL – « A présent les guerres, les voies de la puissance pour les éviter » HEC Alumni, 27 novembre 2023 19:00, .

« A présent les guerres, les voies de la puissance pour les éviter «

Frédéric Encel nous développera plusieurs thèses à commencer par deux grandes leçons des conflits actuels :

– La guerre est partout et toujours possible, il convient de le savoir et de s’y préparer

– Un pouvoir ne doit jamais mésestimer ses adversaires, et, plus généralement, les acteurs de son écosystème.

Frédéric Encel est Docteur en géopolitique habilité à diriger des recherches, professeur de relations internationales à Sciences-Po Paris, fondateur/directeur de la collection « Géopolitiques » aux Presses universitaires de France, fondateur/animateur des Rencontres géopolitiques de Trouville-sur-Mer, chroniqueur à « L’Express », membre du Comité des revues géopolitiques Hérodote et Défense nationale, intervenant à l’IHEDN. Auteur de 17 ouvrages dont les plus récents : Les Voies de la puissance (Prix du Livre géopolitique géopolitique 2022), Petites leçons de diplomatie (Autrement, 2èd., 2023), et Les 100 Mots de la guerre (Que Sais-Je?, 2è éd., 2023).

HEC Alumni 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris