[Petit déjeuner] Global Executive Master in Management (GEMM)- nov.2023 HEC Alumni Catégorie d’Évènement: Paris [Petit déjeuner] Global Executive Master in Management (GEMM)- nov.2023 HEC Alumni, 7 novembre 2023 08:30, . [Petit déjeuner] Global Executive Master in Management (GEMM)- nov.2023 HEC Alumni Mardi 7 novembre, 08h30 [Petit déjeuner] Global Executive Master in Management (GEMM)- nov.2023 Mardi 7 novembre, 08h30 1

https://www.hec.edu/fr/news-room/petit-dejeuner-global-executive-master-management-gemm-nov2023 Joignez-vous à nous pour un Petit Déjeuner Exclusif le 7 novembre prochain !

Découvrez la gamme de Global Executive Master in Management (GEMM) de HEC Paris Executive Education autour d’un petit-déjeuner convivial.

Ne manquez pas cette opportunité unique de rencontrer notre équipe, d’en apprendre davantage sur nos programmes et de créer des liens précieux. Explorez notre gamme de Masters, une passerelle vers l’excellence en gestion et management pour propulser votre carrière vers de nouveaux sommets. Notre équipe sera ravie de vous accueillir pour discuter de nos programmes de formation, répondre à toutes vos questions et vous guider dans la réalisation de vos objectifs professionnels. Rencontrons-nous le Mardi 7 novembre 2023, à partir de 8h30 pour une présentation et un petit-déjeuner, à Paris, dans les locaux HEC Alumni, au 9 Avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris Compte tenu du succès de l’événement et du nombre de places limitées, nous vous conseillons de vous inscrire rapidement. HEC Alumni 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris Quartier du Faubourg-du-Roule 75008 Paris Détails Heure : 08:30 Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu HEC Alumni Adresse 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris Departement Paris Lieu Ville HEC Alumni

HEC Alumni Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//