« TRIPLE A » DES ENTREPRENEURS ET DES INDEPENDANTS
HEC Alumni
Lundi 25 septembre, 18h30

Le Hub Entreprendre d'HEC Alumni est heureux de t'inviter à son :

« TRIPLE A » – AUTUMN PARTY (AFTERWORK – APÉRO – APERITIVO) de la communauté des Entrepreneurs et des Experts & Consultants indépendants HEC Alumni

Un moment de pure convivialité et d'échanges appelé le « Triple A ». L'occasion pour Vous d'échanger avec les membres des Bureaux, de vous présenter, d'échanger sur les réalisations des Clubs et de coconstruire ensemble les manifestations à venir.

Conférences – Ateliers métiers – Speed Meetings – Ateliers de Co-développement – Moment Eureka – Rencontres avec les plateformes…

Une occasion unique, génératrice d'ambition et d'inspiration pour échanger autour d'un verre – rencontrer tes pairs et tout simplement passer un moment agréable dans les locaux d'HEC Alumni.

HEC Alumni
9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris

