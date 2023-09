Le numérique acteur et activateur “ESG” en Afrique HEC Alumni, 20 septembre 2023, .

Le numérique acteur et activateur “ESG” en Afrique Mercredi 20 septembre, 18h00 HEC Alumni 25 euros

Le numérique acteur et activateur “ESG” de la transformation en Afrique, avec un focus sur le Maroc qui traverse une épreuve tragique suite au séisme qui a fait de nombreuses victimes.

Comment relever les immenses défis dans les pays émergents ? Des initiatives passionnantes menées actuellement en Afrique illustrent comment le numérique permet d’accroître l’accès aux technologies pour les populations tout en offrant un puissant effet de levier dans une approche parfaitement alignée avec les enjeux du développement durable. Pour traiter de ces sujets, nous aurons le grand plaisir d’accueillir des personnalités exceptionnelles :

Le Professeur Jaâfar Heikel, épidémiologiste et spécialiste en maladies infectieuses, Expert International en Management sanitaire nous parlera des défis du secteur de la santé au Maroc et du plan stratégique de transformation numérique qui se déploie jusqu’en 2030.

Salema Gulbahar Clemenceau, en charge à la BERD de l’accompagnement pour développement et la transformation digitale d’entreprises dans les pays émergents

Bénédicte Faivre-Tavignot, associate professor – Strategy and Business Policy (Education Track), co-fondateur et directeur exécutif du Society&Organizations Institute (S&O) à HEC Paris, nous parlera de la Tech4Good en Afrique.

Claire Mousset, directeur du déploiement de la stratégie RSE et Nathalie Charbonniaud, responsable environnement et sociétal, toutes deux au sein du groupe Orange, très présent en Afrique, nous apporteront leur témoignage sur la façon dont un groupe comme Orange mesure et communique sa performance “ESG”.

Luis Colasante, directeur Pelham Media, nous partagera son expérience sur les enjeux et les défis pour les entreprises liés à la communication de la performance ESG à l’ère de la CSRD.

Les échanges seront animés par Monica Prieto (E.19) ex avocate désormais dédiée à la transformation digitale des organisations au sein de Microsoft France.

Nous aurons ensuite le plaisir de vous retrouver autour d’un cocktail pour prolonger nos échanges.

Inscrivez-vous dès à présent : gratuit en ligne, payant en présentiel. Les recettes pour assister en présentiel et tout autre don seront reversés pour la reconstruction du Maroc.

Nous espérons vous y retrouver nombreux !

Le Club HEC Technologies Avancées

HEC Alumni 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T18:00:00+02:00 – 2023-09-20T21:00:00+02:00

