Rencontre avec le général Givre : les enseignements de la guerre en Ukraine Mercredi 13 septembre, 19h00 1

Chers camarades du club Aérospatial, Défense & Sécurité,

Le conflit qui se déroule en Europe est venu rappeler à tous l’importance des enjeux de défense. Même si les stratèges et les prospectivistes avaient anticipé un risque de guerre de haute intensité, on en découvre aujourd’hui toutes les dimensions et les enjeux : le besoin d’agilité et d’adaptation permanent, mais également de capacité industrielle à monter rapidement en cadence. Hybride, digitale, cette guerre remet en cause nos conceptions de stratégie géopolitique et militaire. Les enjeux pour l’Europe sont énormes et les différents pays, ajustent leurs politiques de défense. Cela se traduit pour la France par une nouvelle Loi de Programmation Militaire qui vient d’être votée pour les années 2024-2030.

Pour comprendre toutes les dimensions de ce contexte, nous accueillons le général de division Pierre-Joseph Givre. Après un parcours alternant des engagements opérationnels (Irak, Afghanistan, mali) et des affectations dans des commandements stratégiques, le général Givre a occupé durant les deux dernières années les fonctions de directeur du Centre de doctrine et d’enseignement du commandement de l’armée de Terre (CDEC).

