SAVE THE DATE : Gestion des risques stratégiques et gouvernance HEC Alumni, 11 septembre 2023 18:30, .

SAVE THE DATE : Gestion des risques stratégiques et gouvernance HEC Alumni Lundi 11 septembre, 18h30

Quelle gouvernance pour répondre aux nouveaux risques et enjeux ? Lundi 11 septembre, 18h30 1

https://www.hecalumni.fr/event/gestion-des-risques-strategiques-et-gouvernance/2023/07/04/10133

Les entreprises évoluent dans un contexte international fracturé et incertain ponctué de crises multiples, marqué par une digitalisation massive, une compétitivité exacerbée, des exigences juridiques et sociétales croissantes et complexes.

Comment évoluer pour prévenir et se préparer aux nouveaux risques : humain, développement durable, IA, numérique, conformité, géopolitiques ? Comment répondre aux aspirations des collaborateurs et aux exigences des parties prenantes ? Comment identifier et prévenir les menaces externes et internes ? Comment s’organiser et se préparer efficacement aux scénarios de crise susceptibles d’atteindre de provoquer une rupture de vos activités coeur de métier ?

Pour répondre à ces questions, 3 acteurs majeurs en sûreté, cybersécurité et compliance vous décryptent les enjeux de la résilience des entreprises face à la montée des conflits internationaux, à la transformation digitale et à l’inflation des exigences de conformité.

Ils partageront leurs réflexions et leurs expériences opérationnelles sur la stratégie et la gouvernance à mettre en place pour renforcer la pérennité de l’entreprise malgré les incertitudes multiples.

Edmond d’Arvieu (E00)

Expert en prévention des risques Corporate et dans la mise en place de programmes opérationnels globaux en vue d’accroître la résilience des entreprises face aux menaces de tous types et d’assurer leur conformité aux obligations légales du devoir de vigilance.

Directeur sûreté d’Alcatel-Lucent puis de Sanofi durant 13 ans, il élabore la stratégie de gestion de crise, de protection des personnes, des actifs, des produits et de l’information sensible. Il met en œuvre les programmes de lutte contre les médicaments falsifiés et de résilience de la Supply Chain.

Auparavant, Edmond d’Arvieu a servi 28 ans au sein de la Marine Nationale comme expert en télécommunication, notamment sur porte-avions et sous-marin nucléaire. Il a exercé trois commandements de porte-hélicoptères spécialisés dans les interventions de crise.

Ecole Navale, EMBA HEC, INHESJ, Ecole de Guerre

Arnaud Coustilliere

Après presque 40 années de service, le vice-amiral d’escadre (2S) Arnaud Coustilliere est depuis fin 2020 « Cyber & Digital senior advisor » au profit de grandes sociétés ou PME françaises. Il préside actuellement le Pôle d’Excellence Cyber fondé par le ministère des armées et la région Bretagne. Ce pôle rassemble une centaine de membres institutionnels, industriels, du monde de l’éducation et de la recherche afin de soutenir le développement d’une cyberdéfense régalienne à dimension européenne.

Outre sa carrière maritime, il a consacré plus de vingt années à moderniser l’écosystème numérique du Ministère des Armées. Il a notamment créé puis commandé la capacité de cyberdéfense des armées.

Il y a laissé une forte empreinte comme premier COMCYBER (2011/2017) puis premier DGNUM (2017/2020).

Xavier Guizot

Fondateur de TIREZIAS, cabinet de conseil en conformité et en gestion des risques, Xavier GUIZOT accompagne ses clients dans leur mise en conformité à la loi Sapin 2 et à la loi sur le devoir de vigilance ainsi que dans la mise en place ou le renforcement de leur dispositif de gestion des risques. Il a notamment été Directeur Risks & Compliance du Groupe Carrefour pendant plus de 10 ans, en charge de la gestion des risques et des assurances, de la sécurité et de la sûreté, de l’éthique et de la conformité.

Les échanges se poursuivront autour d’un verre de l’amitié

HEC Alumni 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris Quartier du Faubourg-du-Roule 75008 Paris