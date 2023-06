Les indépendants et l’eco-système de l’assurance HEC Alumni Catégorie d’Évènement: Paris Les indépendants et l’eco-système de l’assurance HEC Alumni, 10 juillet 2023 18:30, . Les indépendants et l’eco-système de l’assurance HEC Alumni Lundi 10 juillet, 18h30 Les indépendants et l’écosystème de l’assurance Lundi 10 juillet, 18h30 1

Tu veux connaitre « les secrets des Experts, Consultants et indépendants qui réussissent dans le monde de l’assurance » ?

Cette table ronde est pour toi !

Les clubs HEC Risques et Assurances, Le Club des Experts et consultants indépendants d’HEC Alumni sont heureux de te convier à une table ronde exclusive sur le thème : « Les indépendants et l’écosystème de l’assurance » Cette rencontre se tiendra :

le 10 Juillet à 18H30

Au siège de l’Association HEC Alumni

9 avenue Franklin Delano Roosevelt

75008 Paris

avec la participation de :

Anne Andre – HEC 1982 – Anne André Conseil – Conseil en protection sociale

Xavier Jouan – HEC EMBA 2004 – Agent Général Prévoyance et Patrimoine

Stéphanie Martin – Groupe DIOT SIACI Responsable de la coordination commerciale du groupe – Planete CSCA – Vice-Présidente en charge de l’attractivité de la profession

Carole Mendy – ADATEAM Actuariat Dirigeante fondatrice

HEC Alumni
9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris

