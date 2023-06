Conférence HEC Life Project : Améliorer ses relations au travail pour gagner en efficacité grâce à la CLARIFICATION HEC Alumni, 3 juillet 2023 18:30, .

Conférence HEC Life Project : Améliorer ses relations au travail pour gagner en efficacité grâce à la CLARIFICATION
Lundi 3 juillet, 18h30

Nous avons tous toujours un avis sur les qualités personnelles et professionnelles des gens qui nous entourent. C’est d’autant plus vrai lorsqu’on est manager et qu’on côtoie au quotidien une équipe qu’on a participé à construire et dont la dynamique évolue au gré des projets.

Et parfois, ça coince, un « fit » ne se fait pas et l’efficacité de toute l’équipe s’en ressent : fausse route, perte de sens, de temps, d’argent et d’énergie, démotivation, démissions, RPS…

Alors comment apprendre à dépasser l’affect ou l’absence d’affect dans nos relations professionnelles pour que chaque relation soit fluide et efficace indépendamment de l’idée que l’on se fait de notre interlocuteur ?

C’est l’un des points forts de la Clarification, qui a fait son entrée en entreprise dès 2009, quand je l’ai transposée au coaching puis au management.

Elle part du principe que pour qu’une interaction soit réussie il faut comprendre avant d’être compris.

Élémentaire ? Pas tant que ça et c’est ce que je vous propose de découvrir au cours de cette conférence durant laquelle nous aborderons :

La recette des interactions réussies quelle que soit la personnalité de votre interlocuteur et le sujet abordé

La clé de l’intelligence émotionnelle

Les dégâts que peuvent causer les non-dits en entreprise et l’importance de les identifier chez votre interlocuteur pour optimiser vos interactions.

HEC Alumni 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris Quartier du Faubourg-du-Roule 75008 Paris