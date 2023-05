Atelier – Petit-déjeuner : « Et s’il était possible de vous virer ? » HEC Alumni Catégorie d’évènement: Paris

Atelier – Petit-déjeuner : « Et s’il était possible de vous virer ? » HEC Alumni, 26 mai 2023 08:30, . Atelier – Petit-déjeuner : « Et s’il était possible de vous virer ? » Vendredi 26 mai, 08h30 1

https://www.hecalumni.fr/event/atelier-et-s-il-etait-possible-de-vous-virer-les-cles-pour-bien-negocier-votre-depart/2023/05/26/10149 Se virer© : Verbe intransitif du premier groupe signifiant prendre l’initiative de quitter son entreprise en amenant cette dernière à une négociation de départ. Se dit d’un salarié qui souhaite quitter son entreprise avec un package financier alors que c’est lui qui veut partir. Derrière ce titre très provocateur se cache en fait un besoin et une réalité économique. Il y a de nombreuses situations où le salarié et l’entreprise doivent mettre fin à la relation pour le bien de tous. Côté salarié, on peut trouver une non-adhésion aux valeurs ou à la stratégie de l’entreprise, un plafond de verre, une hiérarchie toxique ou alors un projet de création d’entreprise, un nouvel emploi … sans la volonté de partir sans rien. Le salarié pourrait démissionner mais il perd tout, ce qui n’est pas raisonnable. L’entreprise pourrait le licencier, mais elle prend un risque considérable de contentieux et d’image sans maîtriser les conséquences financières de la rupture. Loin des problématiques juridiques, cette démarche, dite de « démission conventionnelle », repose sur la compréhension des processus de décision en entreprise et la psychologie des acteurs. « Se virer » évite les contentieux, les burn-out.

« Se virer » évite d’attendre la retraite en végétant.

« Se virer » permet de quitter un job sereinement en gardant de bons rapports avec son employeur tout en ayant les moyens financiers de rebondir.

Il s’agit d’une démarche opérationnelle, pragmatique et pratique dont l’objectif est de vous permettre de négocier votre départ même si c’est vous qui êtes à l’origine de la rupture. Vous découvrirez : • Des clés opérationnelles et pratiques pour que vous puissiez vous-même, vous virer si la situation l’exige. • Comment mener une négociation d’influence pour amener votre entreprise au dialogue de la rupture. Que vous soyez directement concerné ou qu’il s’agisse d’une personne de votre entourage, cet atelier vous donnera des clés très concrètes sur la démarche à adopter. Compte tenu de la sensibilité du sujet et afin que vous puissiez assister à cette conférence en toute sérénité, nous avons décidé que l’anonymat de chacun sera totalement préservé. HEC Alumni 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris Quartier du Faubourg-du-Roule 75008 Paris

Détails Heure : 08:30 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu HEC Alumni Adresse 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris Departement Paris Lieu Ville HEC Alumni

HEC Alumni Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Atelier – Petit-déjeuner : « Et s’il était possible de vous virer ? » HEC Alumni 2023-05-26 was last modified: by Atelier – Petit-déjeuner : « Et s’il était possible de vous virer ? » HEC Alumni HEC Alumni 26 mai 2023 08:30 HEC Alumni

Paris