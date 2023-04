RENCONTRE AVEC GILLES LE BORGNE CHIEF TECHNOLOGY OFFICER ET MEMBRE DU BOARD GROUPE RENAULT HEC Alumni, 10 mai 2023, .

RENCONTRE AVEC GILLES LE BORGNE CHIEF TECHNOLOGY OFFICER ET MEMBRE DU BOARD GROUPE RENAULT Mercredi 10 mai, 18h30 HEC Alumni sur inscription

Reprise des events pour notre club Hec Automotive et Mobility Services le mercredi 10 mai prochain ! Nous aurons le plaisir de recevoir Gilles Le Borgne, CTO et membre du Leadership Team de Groupe Renault, en présentiel, entre 18h30 et 20h00 !

Arrivé chez Renault début 2020 après plus de 30 ans passés chez PSA où il fût notamment le père de la plateforme modulaire et multi-énergies EMP2, celui qui a acquis une réputation de niveau mondial au niveau de l’ingénierie et des plateformes sera avec nous dans une période – clé qui voit une transformation profonde du secteur automobile.

Cela veut dire beaucoup de sujets pour Gilles Le Borgne, avec bien sûr ceux des plateformes et du software, mais aussi de la batterie et plus généralement de l’impact de l’électrification sur une entreprise comme Renault et la notion de maîtrise de la chaîne de valeur électrique.

Gilles Le Borgne partagera également avec nous sa vision de l’évolution générale de Renault et sa roadmap vers la neutralité carbone en 2050. Il nous dira où en est la Renaulution et fera un point sur les grands sujets d’actualité comme la scission du Groupe en 2 entités ou les nouvelles synergies tirées de la réorganisation de l’Alliance.

Des sujets aussi nombreux qu’essentiels et de très nombreux challenges à relever pour le Groupe Renault, et donc aussi de très nombreuses questions auxquelles Gilles Le Borgne se fera un plaisir de répondre.

La rencontre s’annonce d’ores et déjà passionnante !

HEC Alumni 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.hecalumni.fr/event/rencontre-avec-gilles-le-borgne-chief-technology-officer-et-membre-du-board-groupe-renault-10-mai-18h30/2023/04/11/10103 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T18:30:00+02:00 – 2023-05-10T20:00:00+02:00

2023-05-10T18:30:00+02:00 – 2023-05-10T20:00:00+02:00