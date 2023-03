Rencontre avec Simon RIONDET, patron de la mythique Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) de Paris ! HEC Alumni Catégorie d’Évènement: Paris

La BRI, c’est une exigence.

La BRI, c’est une légende.

Extrait du discours prononcé le 23 juin 2015, par Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, à l'occasion du 50ème anniversaire de la BRI. Chers camarades du club Aérospatial, Défense & Sécurité, Le Commissaire Divisionnaire Simon RIONDET, patron de la légendaire BRI de Paris, nous fait l'honneur de venir nous présenter cette unité d'élite de la police nationale française et de partager avec nous son expérience à l'occasion d'un petit-déjeuner qui se tiendra le 07 avril prochain à la Maison des HEC (accueil dès 8h, début de la conférence à 8h30). De l'antigang à l'antiterrorisme, de la neutralisation de Jacques Mesrine (1979) à la libération des otages du magasin Hyper Cacher (2015), la BRI de la Préfecture de Police de Paris a marqué l'histoire de l'institution policière. Parmi ses hauts faits d'armes, elle sera notamment en première ligne pour l'assaut lors de la terrible attaque terroriste du Bataclan (2015). La BRI est le seul service qui allie missions de police judiciaire (surveillance, identification, filature et collecte de preuves) et missions d'intervention en situation de crise. Elle figure parmi l'élite des forces spéciales françaises et son quartier général se trouve au célèbre 36 Quai des Orfèvres, à Paris. Ce moment sera aussi l'occasion d'échanger avec lui sur quelques-unes des clés du succès de cette unité dans la gestion de crise et le commandement, et la façon dont elles peuvent se transposer ou non dans nos entreprises et institutions. Cet événement sera également retransmis en direct par Zoom, si vous ne pouviez pas vous joindre à nous sur place. Prenez date et au plaisir de vous y retrouver ! Bülent EFE

Vice-Président « Sécurité »

