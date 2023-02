HEURE H avec Fanny Picard : “La finance face aux limites planétaires” HEC Alumni, 30 mars 2023, .

La finance face aux limites planétaires

“La finance face aux limites planétaires”

Alors que l’ONU nous indiquait fin octobre 2022 que le réchauffement climatique devrait atteindre 2,5°C à horizon 2100 si les engagements des Etats étaient respectés et 2,8°C dans le cas contraire, quelle responsabilité porte le secteur de la finance pour construire les nécessaires transitions? Alter Equity a été le premier fonds à impact en France dans le non côté. Sa fondatrice Fanny Picard vous présentera sa philosophie d’investissement, les dynamiques et grands enjeux de la finance responsable.

Biographie Fanny Picard

Depuis 2007, Fanny Picard a créé et dirige alter equity, société de gestion dédiée au financement des transitions vers un monde plus durable et inclusif, qui gère aujourd’hui 150m€. Elle siège par ailleurs au Conseil de Surveillance de Tikehau Capital dont elle préside le Comité Gouvernance et Développement Durable ainsi qu’au Conseil d’Administration de GL Events dont elle préside le Comité RSE. Elle participe par ailleurs aux travaux de différentes instances de place en direction d ‘un capitalisme plus responsable, dont le Comité de gouvernance des entreprises du MEDEF. Elle a commencé sa vie professionnelle dans les fusions & acquisitions chez Rothschild & Co puis Danone avant de devenir investisseur chez Wendel dont elle était Directrice des Opérations financières.

