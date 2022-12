Petit-déjeuner d’information De L’école de Coaching HEC Paris HEC Alumni Catégorie d’évènement: Paris

L’École a déjà plus de 18 ans et 1.800 Coachs HEC certifiés ! HEC Alumni 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris Quartier du Faubourg-du-Roule 75008 Paris Île-de-France L’École a déjà plus de 18 ans et 1.800 Coachs HEC certifiés ! Bénéficiez de notre longue expertise en formation de coachs avec nos programmes de coaching et de transformation, centrés autour de valeurs humanistes et de partage entre pairs, afin d’aligner les dimensions personnelles et professionnelles. Les programmes Executive Coaching s’adressent aux cadres dirigeants, coachs, formateurs et consultants, managers à potentiel, DRH, aux personnes en reconversion professionnelle. Nous vous invitons à découvrir nos programmes, discuter de votre projet professionnel avec nos conseillers de formations ainsi que rencontrer des anciens et intervenants référents. Rencontrons-nous le 10 janvier novembre 2023, à partir de 8h30 pour une présentation et un petit-déjeuner, à Paris, dans les locaux HEC Alumni. Compte tenu du succès de l’événement et du nombre de places limitées, nous vous conseillons de vous inscrire rapidement. Pour vous inscrire, merci de compléter le formulaire.

