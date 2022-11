Inflation, Energie et Agroalimentaire: jusqu’où les prix peuvent-ils aller ? HEC Alumni, 22 novembre 2022, .

Inflation, Energie et Agroalimentaire: jusqu’où les prix peuvent-ils aller ? Mardi 22 novembre, 18h00 HEC Alumni

20 euros

L’industrie agroalimentaire paraît être un des secteurs les plus affectés, avec comme conséquence pour le consommateur une valse des étiquettes et des pénuries de produits dans le monde entier.

HEC Alumni 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris Quartier du Faubourg-du-Roule 75008 Paris Île-de-France

Le monde est entré dans une spirale inflationniste sans précédent le 24 février dernier, et l’industrie agroalimentaire paraît être un des secteurs les plus affectés, avec comme conséquence pour le consommateur une valse des étiquettes et des pénuries de produits dans le monde entier.

Après une envolée du prix des céréales et de l’huile, la guerre en Ukraine s’est rapidement traduite par une explosion des prix du gaz et de l’électricité en Europe, rendant la continuité d’exploitation difficile voire impossible pour de nombreuses industries énergivores, notamment parmi les fournisseurs de l’agroalimentaire comme le verre ou l’aluminium.

Faire des prédictions est un art difficile, comme chacun sait, surtout dans l’environnement européen qui mérite plus que jamais l’acronyme VICA développé par l’armée américaine pendant la guerre froide: Volatile, Incertain, Complexe et Ambigu.

Nous avons donc souhaité adresser les questions cruciales que pose l’inflation au secteur agroalimentaire aujourd’hui :

Quelles sont les causes de l’envolée des prix de l’énergie et d’autant de matières premières en même temps ?

La guerre en Ukraine est-elle la cause, un accélérateur, ou simplement le catalyseur et révélateur de déséquilibres plus profonds dans un contexte post Covid ?

Jusqu’où peuvent aller les prix de l’énergie suite à ces chocs, et à quel horizon peut-on espérer les voir se stabiliser ?

Quelle est l’influence des facteurs macro-économique et géo-stratégiques, et qu’attendre de l’Etat français et de l’Union Européenne dans ce contexte ?

Pour tenter de répondre à ces questions, le Club HEC Agroalimentaire, en collaboration avec le Club HEC Energies, a décidé d’ouvrir le débat dans le cadre d’un cycle de deux conférences.

La première conférence aura lieu sous forme de conférence-débat le 22 novembre 2022 à 18:00 à l’association HEC Alumni et réunira :

Didier Holleaux, Directeur Général Adjoint d’ENGIE, chargé de mission dans le domaine des gaz renouvelables et de la représentation externe, entre autres fonctions ;

Nicolas Ferenczi , Economiste en chef de l’Association Générale des Producteurs de Blé (AGPB) ;

Dans le cadre de débats animés par Patric Mazardin, Directeur Commercial et Marketing de COVI, producteur majeur de plats cuisinés en France.

Nous vous attendons donc nombreux le 22 novembre 2022 à 18:00 pour cette conférence qui s’annonce passionnante à l’association HEC Alumni, 9, Avenue F Roosevelt, 75008 Paris. Elle sera suivie d’un cocktail.

Hubert Lange et Pascal Ronfard, Co-Présidents du Club HEC Alumni Agroalimentaire

Bach-Viet Nguyen, Président du Club HEC Alumni Energie

François-Xavier Mignon et Delphine Nicolas, membres du Bureau Club HEC Alumni Agroalimentaire et organisateurs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T18:00:00+01:00

2022-11-22T19:30:00+01:00