15 euros

Le Club Angels HEC Alumni a pour vocation de regrouper les alumni investisseurs intéressés par l’écosystème du financement des start-up et de ses acteurs HEC Alumni 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris Quartier du Faubourg-du-Roule 75008 Paris Île-de-France Le Club Angels HEC Alumni a pour vocation de regrouper les alumni investisseurs intéressés par l’écosystème du financement des start-up et de ses acteurs (Business Angels individuels, Clubs de Business Angels, Clubs Deals, Plateformes de Crowdfunding, Fonds de Venture Capital, …) Depuis 2 ans, cet écosystème a considérablement évolué avec une saine accélération à la sortie de la crise COVID. Les événements géopolitiques et la situation macroéconomique ont accéléré les transformations. De nouveaux acteurs émergent, des acteurs chevronnés font pivoter leur modèle économique. En cette rentrée 2022, nous vous proposons d’échanger avec quelques-uns de ces acteurs autour d’une table ronde afin qu’ils présentent à nos membres leur vision de ces évolutions. Autour de cette table, trois acteurs majeurs ont accepté notre invitation : Alexandre PELLETIER, General Partner chez ANAXAGO Renaud GUILLERM, Founding Partner chez SIDE CAPITAL Grégoire ARGENTON, Alumni HEC et Business Angel à temps complet. Le 25 octobre 2022 à 19h00, après quelques éléments d’introduction, et les échanges, suivra une séance de questions/réponses avec la salle et les internautes. La séance sera organisée en phygital dans le grand salon de l’Association, 9 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris et sera suivie d’un cocktail réseau. Pour ceux qui ne pourraient se déplacer, les codes d’accès vous seront transmis la veille de l’évènement. Nous serons ravis de vous compter parmi nous. Le bureau du club Angels HEC Alumni.

2022-10-25T19:00:00+02:00

2022-10-25T22:00:00+02:00

