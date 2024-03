HEBECREVON/50 : rendez-vous avec les oiseaux Bois du Mingrey Hébécrevon, mercredi 20 mars 2024.

HEBECREVON/50 : rendez-vous avec les oiseaux Animation GONm Saint-Lô Mercredi 20 mars, 09h00 Bois du Mingrey Ouvert au public, gratuit

Comme chaque mois, les adhérents de la région se retrouvent pour une balade guidée sur un site de leur choix.

Visite du bois du Mingrey, petit bois pentu forêt domaniale du département de la Manche pour rencontrer les oiseaux forestiers les plus communs.

Sous réserve : le lieu de cette animation peut changer au dernier moment en fonction de l’accessibilité du bois qui a subi la tempête Ciaran.

Le bois est accessible par la commune de Saint-Gilles par la D446.

Rendez-vous : 9h00 sur le parking du Bois

Bonnes chaussures et jumelles conseillées

Contacts : Philippe Gachet et Alain Brodin

Bois du Mingrey HEBECREVON Hébécrevon 50180 Manche Normandie 06 89 56 85 74