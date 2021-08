Heavy motors – LES RIAS 2021 Moëlan-sur-Mer, 28 août 2021, Moëlan-sur-Mer.

Heavy motors – LES RIAS 2021 2021-08-28 21:03:00 – 2021-08-28 21:53:00 Rue de Pont-Ar-Laer Boulodrome

Moëlan-sur-Mer Finistère

Compagnie SPPI

Trégueux (22) – Tuning, GRS, et dancefloor – 50 min

(Création bretonne 2018) – jauge : 650 personnes

TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 7 ANS

Trois personnes innocentes, une voiturette presque réparée, de la danse de télé, un chat dans le moteur, de l’acrobatie presque impressionnante, beaucoup d’imagination, du théâtre pas diplômé, un manque de distance avec la vie, de la loose, de la romance des 90’s et pas mal d’indélicatesse.

Heavy Motors pourrait être une convention tuning mais avec des fleurs et des rubans de GRS et seulement trois participants.

Sans permis, on pense toujours ne pas aller bien loin. L’équipe d’Heavy Motors nous offre la possibilité de croire le contraire.

Spectacle accompagné par Le Fourneau

Handicap Moteur – Parking PMR – Navette PMR – Handicap auditif – Handicap mental

Handicap Moteur – Parking PMR – Navette PMR – Handicap auditif – Handicap mental

