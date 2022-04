« Heavy Metal : mythe, récit et épopée de Jeanne d’Arc et Lahire en bande dessinée » Salle de l’institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Salle de l'institut, le samedi 30 avril à 14:00

**14 h** Salle de l’Institut Animée par Loïc Sécheresse, auteur et dessinateur. De l’album de BD Heavy Metal, Télérama écrivait à sa sortie en 2013 : « Loïc Sécheresse réussit le tour de passe-passe de décalquer l’Histoire en comédie simplement jubilatoire. » L’auteur reviendra lors de cette conférence sur les événements historiques dont il s’est inspiré. Il commentera la manière dont il a détricoté les faits pour les retricoter dans ce récit autour de Lahire et Jeanne d’Arc, récit qui est aussi celui d’une masculinité face à la fin de son monde. Il questionnera également le sens de la réécriture de l’Histoire à des fins artistiques et/ou politiques, et analysera l’articulation entre drame et comédie dans sa BD, articulation toute contenue dans cette citation attribuée à Lahire : « Un pillage sans incendie, c’est comme une andouillette sans moutarde. »

Conférence dans le cadre des fêtes de Jeanne d'Arc
Salle de l'institut
4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T14:00:00 2022-04-30T15:30:00

