Heavy Lungs • chest. / Supersonic (Entrée libre) SUPERSONIC Paris, jeudi 4 avril 2024.

Le jeudi 04 avril 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… Idles, Crows & Life

HEAVY LUNGS (22h00)

(Post punk – Bristol, UK)

Formé durant les premiers jours de l’été 2017, le groupe de punk/noise rock de Bristol Heavy Lungs ne peut s’empêcher de se sentir comme un produit de son environnement. « En vivant ici, il est difficile de ne pas voir les cicatrices que la ville peut laisser. Comme se brûler la peau des jambes nues sur le pot d’échappement d’une moto – inopportun et douloureux, mais pas sans sa part égale d’humour et d’introspection ».

En écrivant et en enregistrant rapidement un EP et en jouant leur premier concert quelques mois après leur formation, Heavy Lungs a été un groupe affamé dès le départ. En perfectionnant leur art et en renforçant les liens qui les unissent, le quatuor est allé de succès en succès, même pendant une pandémie mondiale.

Si vous vous demandez à quoi ressemble l’appartenance à ce groupe particulier, selon eux, c’est « quelque chose de semblable à sortir avec trois personnes en même temps. C’est intimidant, épuisant, mais cela ne va pas sans quelques privilèges très importants. Nous partageons beaucoup d’amis, d’intérêts, de haines, de codes postaux, de restrictions alimentaires, de dettes, d’UBER, de rêves, de cauchemars, de vices et de problèmes avec nos pères ».

FFO / Si vous aimez : Iceage, The Fall, Viagra Boys

CHEST.

(Crank wave – Paris, FR)

Ils sont tous beaux sauf un.

FFO / Si vous aimez : Crows, Ditz, Idles

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Jeudi 4 Avril 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/anv4D1pYr https://fb.me/e/anv4D1pYr

Heavy Lungs • chest. / Supersonic (Free entry)