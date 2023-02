Heaven or Hell LE SONOGRAF, 16 juin 2023, LE THOR.

Heaven or Hell LE SONOGRAF. Un spectacle à la date du 2023-06-16 à 20:30 (2023-06-16 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

Heaving or Hell Sacred Groove : Une présence scénique exceptionnelle, des riffs de guitare explosifs, une section rythmique groovy, des touches atmosphériques, des paroles réfléchies et la voix incomparable de la chanteuse Alona Levina : c’est ce qui fait SACRED GROOVE ! En avant-goût du nouvel album « M S T R P L N », le quatuor a sorti le single « Ghosts of Yesterday » et en a produit un clip sous la direction du célèbre réalisateur et producteur Mirko Witzki (Beyond the Black, Elvellon etc.), qui a reçu des vues massives en très peu de temps. Avec « M S T R P L N » le groupe ouvre maintenant un nouveau chapitre et se montre polyvalent et enjoué comme jamais auparavant. Dès la première seconde, Sacred Groove emmène l’auditeur dans un voyage musical sauvage et passionné ! Outre des chansons énergiques du genre métal classique et de nouveaux sons innovants, des sons acoustiques et même bluesy peuvent être trouvés sur le nouvel album ! L’album a été produit par l’expert du son Stefan Deiners aux studios allemands de Castlestreet et sonne exceptionnellement puissant et frais ! « M S T R P L N » est sorti le 4 juin 2021 sous le label allemand Hey!blau Records. Le voyage peut commencer ! Line-up : Alona Levina – voix, clavier Dennis Meivogel – guitare Stefan Deiners – batterie Bastian Sawalt – basse Mundilfari : Mundilfari est un groupe de metal originaire du sud de la France aux alentours d’Avignon. Depuis mai 2019, le groupe évolue avec Jibi à la basse, Ju La Bûche derrière sa batterie, Gaëlle au violoncelle, Jeep à la guitare et Leina au chant ainsi qu’à la flûte. C’est par le mélange de leurs personnalités que le son de Mundilfari est unique. Leur plus grand projet est de rendre la musique metal accessible, sans compromis. Le premier album « The Last Soul Standing » associe puissance et profondeur. Les inspirations et les couleurs sont diverses avec pour finalité un ensemble unique, reconnaissable, parfois heavy ou symphonique, mais toujours surprenant. Line-up : Jibi : La Basse La Bûche : La Batterie Leina : La Voix Jeep: La Guitare Gaëlle : Le Violoncelle Heaven or Hell Heaven or Hell

LE SONOGRAF LE THOR ZA LA CIGALIÈRE D 901 Vaucluse

