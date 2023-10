SANDY B HEAT Lyon, 24 novembre 2023, Lyon.

Heat met en lumière le Kwaito, genre musical ayant émergé dans les townships de Johannesburg dans les années 90. Melange de différents styles, entre hip-hop et house musique il se caractérise par l’échantillonnage de musiques traditionnelles sud-africaines et par un tempo plus lent.

L’invité d’honneur sera un pionnier de ce genre, Sandy B, une légende de la house d’Afrique du Sud.

HEAT 70 quai Perrache, 69002 Lyon Lyon 69002 Confluence Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://h-eat.eu/ https://www.facebook.com/heatlyon/?locale=fr_FR

événements variés

On vient à HEAT pour manger, pour danser, pour jouer ou tout simplement profiter !

