Heartless Bastards en concert à FGO-Barbara FGO-Barbara, 3 juin 2022, Paris.

Le vendredi 03 juin 2022

de 19h30 à 23h00

. payant Prévente 15€ Tarif plein 17€ Tarif réduit 15€

Ne vous fiez pas à leur nom, Heartless Bastards donne beaucoup d’amour sur scène ! Le quatuor rock formé à Cincinnati, Ohio, revient en France et en particulier à FGO-Barbara, porté par la chanteuse-compositrice Erika Wennerstrom.

Sur le nouvel album A Beautiful Life, Heartless Bastards partage une vision écarquillée et rayonnante pour harmoniser un monde brisé. Première nouvelle musique du groupe originaire de l’Ohio et transplanté au Texas depuis Restless Ones de 2015, A Beautiful Life, affirme la frontwoman Erika Wennerstrom en tant qu’auteure-compositrice ayant le pouvoir d’influencer profondément notre état d’esprit, souvent en alchimisant son idéalisme en chansons rock-and-roll viscéralement puissantes. Avec sa fusion délicate de tant de pierres de touche éclectiques – Français pop et folk celtique, space rock et pop symphonique, partitions Disney et post-punk – le résultat est un album qui attire immédiatement l’auditeur dans un état d’esprit plus réceptif, qui conduit à une générosité plus profonde, une plus grande compassion et un sentiment restauré de possibilité.

FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

