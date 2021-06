Paris Home Yoga Paris Paris Healthy Summer Day Home Yoga Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Healthy Summer Day Home Yoga Paris, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 14h à 21h

gratuit

Rendez-vous le samedi 26 juin pour une journée remplie de bien-être et cocooning. Pungao X Home Yoga vous présente « Healthy Summer Day » ! Rendez-vous le samedi 26 juin de 14h à 21h pour une journée remplie de bien-être et cocooning.Rencontrez nos praticiens de médecine douce, pratiquez yoga, méditation, participez à nos ateliers et conférences ! ️ Au programme : – 14h – 14h45 : Séance de méditation- 15h – 15h45 : Conférence sur les rituels bien-être, pour apprendre à prendre soin de soi – 15h45 – 17h : Mini-consultations (naturopathie, sophrologie, hypnose…) – 16h – 17h : Séance de Yoga – 17h15 – 17h45 : Atelier aromathérapie – 17h45 – 19h : Conférence des praticiennes sous forme de débat – Stress & Sommeil – 19h – 20h : Séance de Yoga & Mini-consultations (naturopathie, sophrologie, hypnose…) – 20h : Tirage au sort pour gagner des Box Digitales Sans oublier notre bar à Smoothies Détox Bio, Photo Booth… Les Box Digitales, une nouveauté de 2021, créées par Pauline (Fondatrice du Home Yoga) et Roxane (Fondatrice de Pungao) sont disponibles aujourd’hui : la Box Digitale Sommeil et la Box Digitale Stress pour vous aider à être plus serein au quotidien ! En raison de la situation sanitaire, les places sont limitées, n’oubliez pas de vous inscrire ! Petit Bonus : Co-créer avec nous la prochaine Box Digitale ! Animations -> Conférence / Débat Home Yoga Paris 8 Rue des Acacias Paris 75017

1 : Argentine (91m) 1, 2, 6 : Charles de Gaulle – Étoile (460m)

Contact :Pungao roxane@pungao.fr roxane@pungao.fr Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

2021-06-26T14:00:00+02:00_2021-06-26T21:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Home Yoga Paris Adresse 8 Rue des Acacias Ville Paris lieuville Home Yoga Paris Paris